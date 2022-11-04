Агент Жоржиньо опроверг слухи о трансфере футболиста в «Милан» и «Барселону»

Жоао Сантос, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо, опроверг слухи о трансфере футболиста в «Милан» и «Барселону».

«Я никогда не встречался с Матеу Алемани [спортивный директор «Барселоны"]. Наш приоритет — продление контракта с «Челси», и единственный клуб, с которым я разговаривал в последние недели, — это «Челси», — приводит Cult of Calcio слова Сантоса со ссылкой на интервью Milan News.

Жоржиньо выступает за «Челси» с 2018 года. Его текущий контракт с клубом действует до 2023 года. В этом сезоне 30-летний полузащитник провел 17 матчей за «Челси» (6 в Лиге чемпионов и 11 в АПЛ), в которых отличился 3 забитыми голами.