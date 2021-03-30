Агент защитника Люка Шоу заявил, что не собирался заставлять его уйти из «МЮ»

Агент защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу Джонатан Барнетт сообщил, что не пытался убедить футболиста покинуть клуб, когда его главным тренером был Жозе Моуринью.

«Нам нужно было вернуть ему уверенность в себе. Мы предприняли некоторые шаги. Но Люк и сам по себе сильный человек. Он не падал духом. Мы не говорили ему: «Ты должен уйти из «Манчестер Юнайтед», потому что нам нужно заработать больше денег». Мы не заставляли Люка уйти из «МЮ». Он хотел остаться в клубе. Именно это он и сделал. И сегодня мы видим, что он прекрасный игрок», — приводит слова Барнетта The Athletic.

Жозе Моуринью был главным тренером «МЮ» с 2016 по 2018 год. За это время Шоу провел всего 22 игры за команду, в которых не отличился результативными действиями.

В текущем сезоне Шоу провел 25 матчей в АПЛ, забил один гол и отдал пять результативных передач.