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Агент защитника Люка Шоу заявил, что не собирался заставлять его уйти из «МЮ»

15:58
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Агент защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу Джонатан Барнетт сообщил, что не пытался убедить футболиста покинуть клуб, когда его главным тренером был Жозе Моуринью.

«Нам нужно было вернуть ему уверенность в себе. Мы предприняли некоторые шаги. Но Люк и сам по себе сильный человек. Он не падал духом. Мы не говорили ему: «Ты должен уйти из «Манчестер Юнайтед», потому что нам нужно заработать больше денег». Мы не заставляли Люка уйти из «МЮ». Он хотел остаться в клубе. Именно это он и сделал. И сегодня мы видим, что он прекрасный игрок», — приводит слова Барнетта The Athletic.

Жозе Моуринью был главным тренером «МЮ» с 2016 по 2018 год. За это время Шоу провел всего 22 игры за команду, в которых не отличился результативными действиями.

В текущем сезоне Шоу провел 25 матчей в АПЛ, забил один гол и отдал пять результативных передач.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/2483756/2021/03/30/mino-raiola-and-jonathan-barnett-an-audience-with-two-super-agents/

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