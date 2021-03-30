Защитник «Манчестер Юнайтед» Линделеф покинул расположение сборной Швеции

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Виктор Линделеф покинул расположение команды «по личным причинам», сообщил помощник главного тренера сборной Петер Веттергрен.

26-летний футболист не примет участия в товарищеском матче с командой Эстонии, который состоится завтра, 31 марта.

Ранее Линделеф сыграл 90 минут в двух матчах отбора чемпионата мира 2022 года с Грузией (1:0) и Косово (3:0). Сборная Швеции занимает первое место в группе B.

В текущем сезоне швед сыграл 34 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.