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Мать Лукаса Торрейры умерла от коронавируса

18:51
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Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра, играющий за «Атлетико» на правах аренды, получил разрешение покинуть тренировочный лагерь команды и улетел в Уругвай, чтобы ухаживать за заболевшей коронавирусом матерью. Несмотря на усилия медиков, 53-летняя женщина провела несколько дней в отделении интенсивной терапии и скончалась во вторник, сообщает Daily Mail 30 марта.

Сам Торрейра переболел коронавирусом в ноябре пришлого года во время вспышки болезни в сборной Уругвая. В то время COVID-19 был диагностирован у 12 игроков и сотрудников.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное




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