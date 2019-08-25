Агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы Хорхе Антун опроверг разговоры о том, что его клиент не перешел в «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм» из-за слишком высоким агентских комиссионных. Ранее сообщалось, что английские клубы отказались от сделки, так как агент требовал 15 миллионов евро.

«Я вел переговоры с английскими клубами. Но разговоры о комиссионных — ложь. Просто клубы сами не смогли договориться», — приводит слова агента Tuttosport.

В прошлом сезоне 25-летний Дибала провел 42 матча за «Ювентус», забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт с итальянским клубом будет действовать до 30 июня 2022 года.