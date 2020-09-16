Агент Бэйла: «Гарет наиболее близок к уходу из «Реала» за все 7 лет в клубе. Он уже говорил с Моуринью»

Джонатан Барнетт, агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла рассказал о ходе переговоров по переходу игрока в «Тоттенхэм».

— Предстоит уладить множество вопросов, но я без сомнений могу сказать, что сейчас Гарет ближе всего к уходу из «Реала» за все 7 лет в клубе, — приводит Sky Sports слова Барнетта. — Сделка достаточно сложная, но есть основания верить, что стороны близки к соглашению. Все может произойти очень быстро, если переговоры продолжат проходить положительно. Гарет уже говорил с Жозе Моуринью и объяснял, что «Тоттенхэм» занимает особенное место у него в сердце.

«Реал» купил Бэйла у «Тоттенхэма» летом 2013 года за 101 миллион евро. В последний раз 31-летний валлиец выходил на поле 24 июня в матче 31-го тура примеры против «Малаги» (2:0). В минувшем сезоне он сыграл 16 матчей в чемпионате Испании, забил два мяча и отдал две результативные передачи.