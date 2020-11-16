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Адама Траоре недоволен своим положением в «Вулверхэмптоне»

15:45
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Форвард «Вулверхэмптона» Адама Траоре может вскоре покинуть команду, утверждает The Athletic.

Будущее 24-летнего игрока в стане английского клуба выглядит туманно. После удачного предыдущего сезона, в котором игрок забил 18 голов, сейчас он играет мало. Форвард лишь три раза выходил в старте в матчах АПЛ в этом сезоне. Такое положение вещей Траоре не устраивает, и он раздумывает над сменой клуба.

Адама Траоре стал игроком «Вулверхэмптона» в 2018 году, перейдя из «Миддлсбро». Его действующий контракт рассчитан до июня 2023 года.

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