Абрамович участвует в переговорах по возвращению Лукаку в «Челси»
22:46
Президент лондонского «Челси» Роман Абрамович хочет видеть форварда миланского «Интера» Ромелу Лукаку в клубе, сообщает Eurosport.
Для Абрамовича Ромелу Лукаку — лучший нападающий в мире на данный момент. К тому же главный тренер «синих» Томас Тухель хочет усилить линию атаки летом.
Переговоры с футболистом и «Интером» уже начались. Однако в них вмешался «Манчестер Сити», который хочет перехватить бельгийца.
Футболисту все нравится в Италии, но «Интер» испытывает финансовые трудности, может вынудить владельцев клуба расстаться с форвардом.
В минувшем сезоне Лукаку забил 24 мяча и сделал 11 результативных передач в 36 матчах серии А.
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