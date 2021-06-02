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Мусса Сиссоко может уйти из «Тоттенхэма»

02:26

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко признался, что может покинуть команду летом. По словам 31-летнего француза, он пока не принял решения о своем будущем.

«На данный момент я не закрываю двери для своего будущего, потому что это был трудный год для меня в «Тоттенхэме», — цитирует Foot Mercato Сиссоко.

Действующий контракт французского хавбека рассчитан до 2023 года. Он с 2016 года выступает за лондонский клуб.

В сезоне-2020/21 Сиссоко сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Сейчас игрок находится в расположении сборной Франции и готовится к Евро-2020.

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