7 лет назад «МЮ» провел последний матч при Фергюсоне. Было забито 10 голов

Сегодня испонилось семь лет последнему матчу Алекса Фергюсона во главе «Манчестер Юнайтед». 19 мая 2013 года «красные дьяволы» провели заключительную игру чемпионата Англии, сыграв вничью с «Вест Бромвичем» со счетом 5:5.

Фергюсон возглавлял «МЮ» с 1986 по 2013 год. Под его руководством команда провела ровно 1500 матчей и завоевала 38 трофеев: 13 титулов чемпиона Англии, пять Кубков, 10 Суперкубков Англии, четыре Кубка лиги, две Лиги чемпионов, Кубок кубков, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и клубны чемпионат мира. Возле домашнего стадиона «МЮ» «Олд Траффорд» ему был установлен памятник.

После ухода Фергюсона «МЮ» ни разу не смог стать чемпионом и за семь лет взял четыре трофея: Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.