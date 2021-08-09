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36-летний Фабяньски завершил карьеру в сборной Польши

17:03
Лукаш Фабяньски. Фото Instagram
Лукаш Фабяньски. Фото Instagram
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Польский вратарь Лукаш Фабяньски принял решение завершить международную карьеру. 36-летний страж ворот, который сейчас выступает за «Вест Хэм», объявил об этом решении на своей странице в Instagram.

Фабяньски дебютировал за сборную Польши 29 марта 2006 года в спарринге против Саудовской Аравии. Всего на его счету 56 поединков в футболке национальной команды.

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Иван Шитик все материалы автора

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