36-летний Фабяньски завершил карьеру в сборной Польши

Польский вратарь Лукаш Фабяньски принял решение завершить международную карьеру. 36-летний страж ворот, который сейчас выступает за «Вест Хэм», объявил об этом решении на своей странице в Instagram.

Фабяньски дебютировал за сборную Польши 29 марта 2006 года в спарринге против Саудовской Аравии. Всего на его счету 56 поединков в футболке национальной команды.