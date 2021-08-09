Лукаку прошел медосмотр перед переходом в «Челси»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прошел медицинский осмотр перед переходом в «Челси», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По информации источника, клубы в ближайшее время объявят о сделке.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Лукаку в «Челси» составит 115 миллионов евро. У 28-летнего игрока уже согласованы условия личного контракта с лондонцами до 2026 года с зарплатой в 15 миллионов евро в год. Также форвард получит бонус при подписании в размере 3 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лукаку провел 44 матча во всех соревнованиях, забил 30 мячей и сделал 10 результативных передач.