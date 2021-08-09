Главный тренер «Тоттенхэма» сообщил, что Кейн готов к матчу АПЛ против «Манчестер Сити»
17:40
Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту сообщил, что нападающий Гарри Кейн примет участие в матче 1-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».
«Сыграет ли Кейн? Все игроки, которые ежедневно работают в команде, являются для нас возможными вариантами», — цитирует Нуну Эшпириту Санту Sky Sports.
2 августа появилась информация, что 28-летний англичанин сообщил «Тоттенхэму» о желании перейти в «Манчестер Сити».
В прошлом сезоне Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 120 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11675/12377309/harry-kane-tottenham-boss-nuno-espirito-santo-says-striker-available-to-face-manchester-city
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