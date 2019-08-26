145-летний «Болтон» может прекратить свое существование

Клуб английской лиги 1 (третий дивизион) «Болтон» может прекратить свое существование, сообщает Sky Sports. Клуб испытывает серьезные финансовые проблемы последние несколько сезонов. Летом сорвалась сделка по продаже клуба бизнесмену Лоуренсу Бассини, и «Болтон» перешел под внешнее управление.

В субботу не состоялась еще одна сделка, и руководство Английской футбольной лиги дало клубу срок до вторника, иначе он будет ликвидирован.

Из-за крупных долгов перед началом сезона с «Болтона» сняли 12 очков. После 4 туров команда занимает предпоследнее место с результатом -11 очков (1 ничья, 3 поражения).

С аналогичной проблемой столкнулся еще один клуб лиги 1 — «Бери». С него также снято 12 очков, но из-за отсутствия финансовых гарантий он до сих пор не провел ни одного матча сезона. В субботу стало известно, что сделка по продаже клуба состоится в ближайшие дни, и он не будет ликвидирован.

«Болтон» был основан в 1874 году. Он четырежды выигрывал Кубок Англии и один раз — Суперкубок. Лучший его результат в элитном дивизионе — третье место (трижды). Еще семь лет назад, в сезоне-2011/12 «Болтон» играл в премьер-лиге.