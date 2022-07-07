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Суарес заявил, что не будет переходить в «Ривер Плейт» из-за вылета команды из Кубка Либертадорес

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий Луис Суарес заявил, что не будет переходить в «Ривер Плейт» этим летом.

В конце июня сообщалось, что аргентинский клуб предложил 35-летнему уругвайцу контракт с зарплатой в 3 миллиона евро в год.

«Полтора месяца назад я говорил, что не собираюсь покидать Европу, но «Ривер Плейт» очень настаивал, поэтому моя возможность переезда появилась. Ты видишь, что в команде тебя любят, а футболистам это нужно. Я очень хотел присоединиться к «Ривер Плейт» и побороться за Кубок Либердаторес, но команда вылетела из турнира и шанс пропал», — приводит Ovacion слова Суареса.

Луис Суарес является свободным агентом, он покинул испанский «Атлетико» по окончании сезона-2021/22. В прошлом сезоне форвард забил 13 голов и сделал 3 результативных передачи в 45 матчах за команду во всех турнирах.

В ночь на 7 июля «Ривер Плейт» сыграл вничью в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес против «Велес Сарсфилд» (0:0) и проиграл по сумме двух встреч — 0:1.

Луис Суарес
Футбол
ФК Ривер Плейт
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