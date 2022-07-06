Футбол
Другие
Кубок Либертадорес
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы
Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Либертадорес

Сегодня, 06:36

«Коринтианс» повторил достижение, которое удавалось только «Сантосу» с Пеле

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
6 июля. &amp;quot;Коринтианс&amp;quot; после победы над &amp;quot;Бока Хуниорс&amp;quot;.
Фото Global Look Press

«Коринтианс» выбил «Бока Хуниорс» из розыгрыша Кубка Либертадорес. В ответном матче, составявшемся на «Бомбонере», победитель определился в серии пенальти.

Как сообщает Opta, «Коринтианс» стал лишь второй командой в истории турнира, которой удалось выбить «Боку», играя ответный матч на выезде.

Ранее такое удавалось только «Сантосу», за который тогда играл лучший футболист XX века по версии ФИФА Пеле. Произошло это в финале 1963 года.

ФК Коринтианс
ФК Сантос
0
Читайте также
«Боюсь остаться здесь навсегда»: звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Халка принес «Атлетику Минейру» путевку в 1/4 финала Кубка Либертадорес
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости