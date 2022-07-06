«Коринтианс» повторил достижение, которое удавалось только «Сантосу» с Пеле

«Коринтианс» выбил «Бока Хуниорс» из розыгрыша Кубка Либертадорес. В ответном матче, составявшемся на «Бомбонере», победитель определился в серии пенальти.

Как сообщает Opta, «Коринтианс» стал лишь второй командой в истории турнира, которой удалось выбить «Боку», играя ответный матч на выезде.

Ранее такое удавалось только «Сантосу», за который тогда играл лучший футболист XX века по версии ФИФА Пеле. Произошло это в финале 1963 года.