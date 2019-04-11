"Крузейру" без Педро Роши разгромил "Уракан" Барриоса, Фред сделал хет-трик

"Крузейру" выиграл у "Уракана" (4:0) в матче четвертого тура группового турнира Кубка Либертадорес.

Бывший футболист "Спартака" Педро Роша не попал в заявку бразильского клуба.

В составе победителей хет-трик сделал бывший форвард сборной Бразилии Фред, еще один мяч в активе Додо. В стартовом составе у аргентинского клуба вышел другой экс-игрок "Спартака" Лукас Барриос.

"Крузейру" набрал 12 очков и лидирует в группе В. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф. У "Уракана" одно очко и последнее место.

Кубок Либертадорес

Группа В

4-й тур

"Крузейру" (Бразилия) - "Уракан" (Аргентина) - 4:0

Голы: Фред, 19, 23, 32, Додо 83

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