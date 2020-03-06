Гол Пату не спас «Сан-Паулу» от поражения

«Сан-Паулу» уступил на выезде «Депортиво Бинасьоналю» в матче группового турнира Кубка Либертадорес. Единственный гол в составе бразильской команды забил экс-форвард «Милана» Алешандре Пату.

Кубок Либертадорес

Группа D

«Депортиво Бинасьональ» — «Сан-Паулу» — 2:1 (0:1)

Голы: Пату, 20 (0:1). Родригес, 50 (1:1). Аранго, 77 (2:1).

Группа F

«Эстудиантес де Мерида» — «Расинг А» — 1:2 (0:0)

Голы: Ривас, 48 (1:0). Реньеро, 71 (1:1). Сарачо, 84 (1:2).

«Альянса» — «Насиональ М» — 0:1 (0:1)

Гол: Родригес, 1.