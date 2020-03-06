Гол Пату не спас «Сан-Паулу» от поражения
07:22
«Сан-Паулу» уступил на выезде «Депортиво Бинасьоналю» в матче группового турнира Кубка Либертадорес. Единственный гол в составе бразильской команды забил экс-форвард «Милана» Алешандре Пату.
Кубок Либертадорес
Группа D
«Депортиво Бинасьональ» — «Сан-Паулу» — 2:1 (0:1)
Голы: Пату, 20 (0:1). Родригес, 50 (1:1). Аранго, 77 (2:1).
Pato abriu o placar!!— SPFC MAIS! (@spfc_mais) March 6, 2020
Binacional 0x1 S?o Paulo #Libertadores pic.twitter.com/47wOM6A4Fo
Группа F
«Эстудиантес де Мерида» — «Расинг А» — 1:2 (0:0)
Голы: Ривас, 48 (1:0). Реньеро, 71 (1:1). Сарачо, 84 (1:2).
«Альянса» — «Насиональ М» — 0:1 (0:1)
Гол: Родригес, 1.