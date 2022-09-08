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Кубок Либертадорес

Сегодня, 05:29

Экс-защитник «Локомотива» Пабло помог «Фламенго» выйти в финал Кубка Либертадорес

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Пабло.
Фото Global Look Press

«Фламенго» выиграл у «Велеса» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Кубка Либертадорес. Игра прошла в Бразилии.

За «Фламенго» всю встречу отыграл экс-защитник «Локомотива» Пабло. Бразилец выступал за московский клуб с января 2021 года, а весной этого года вернулся на родину.

В конце сегодняшнего матча Пабло отметился забитым голом, но после просмотра ВАР взятие ворот было отменено из-за офсайда.

В первой встрече бразильская команда одержала крупную победу, поэтому вышла в финал турнира, где сыграет с «Атлетико Паранаэнсе».

Футбол
ФК Фламенго
Велес Сарсфилд
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