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«Бока Хуниорс» Рохо проиграл «Коринтианс» в 1/8 финала Кубка Либертадорес

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
6 июля. «Коринтианс» после победы над «Бока Хуниорс».
Фото Global Look Press

«Бока Хуниорс» проиграл «Коринтианс» в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес.

Нападающий аргентинской команды Дарио Бенедетто не реализовал пенальти в первом тайме, поэтому основное время матча, как и в первый раз завершилось ничьей, поэтому победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались игрока бразильской команды — 6:5.

В составе «Бока Хуниорс» всю встречу отыграл экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо. Также он забил с одиннадцатиметровой отметки в серии пенальти.

Следующим соперником «Коринтианс» будет победитель матча «Фламенго» — «Толима». В первой игре победила бразильская команда (1:0).

Маркос Рохо
Футбол
ФК Бока Хуниорс
ФК Коринтианс
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