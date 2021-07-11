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Победа Месси — торжество справедливости. Он заслужил этот хэппи-энд

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 11:30
Лионель Месси с Кубком Америки. Фото Reuters
Лионель Месси с Кубком Америки. Фото Reuters
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Сейчас за Лео рады даже его хейтеры.
Аргентина — Бразилия
Сборная Аргентины&nbsp;&mdash; победитель Кубка Америки-2021.Мечты сбываются! Месси и Аргентина выиграли Кубок Америки

Великая Татьяна Тарасова как-то (кажется, во время трансляции эпической битвы Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане) сказала абсолютно правильную вещь — что в спорте в принципе нет справедливости, и не нужно тут ее искать.

Действительно, спорт — он вообще не про это. Более того, почти любой великий чемпион, кумир миллионов и лицо с обложки — до определенной степени тот еще засранец. Майкл Джордан, Михаэль Шумахер, Мартен Фуркад — про каждого из них есть куча не очень красивых историй, как они третировали партнеров, подрезали, кидались снегом... Список можно легко продолжить, у любого есть темная сторона.

Но тут как раз ничего удивительного. Таких талантливых, сильных, тренированных и подготовленных — еще как минимум несколько человек. А первое место — оно одно, и его нужно выгрызать, зачастую включая режим говнюка, и неважно, индивидуальный это вид спорта или командный. Как пела когда-то группа Green Day Nice Guys Finish Last («Хорошие парни приходят последними»).

Лео Месси — пожалуй, последний, кого можно назвать засранцем и говнюком. Его вечного антагониста Криштиану Роналду — запросто, при всем его несомненном величии, а вот аргентинца — ну с очень большим трудом. Хотя, несомненно, он тоже ни капельки не белый и пушистый обаяшка — с топ-спортсменами так просто не бывает. Взять хотя бы историю с последним контрактом Месси с «Барселоной», когда он и его семья деловито выкачивали из клуба все до последнего цента.

11&nbsp;июля. Рио-де-Жанейро. Аргентина&nbsp;&mdash; Бразилия&nbsp;&mdash; 1:0. Бразилец Неймар на&nbsp;плече у&nbsp;аргентинца Лионеля Месси после финала Кубка Америки.

Кстати, финал с Бразилией тоже получился неоднозначным. Сказать, что Лео провалил матч, будет все же преувеличением, но это совершенно точно была далеко не самая лучшая его игра. А Аргентина все 90 минут, не стесняясь, лупила соперников по ногам, тянула время и не чуралась разных провокаций. Да-да, для победы нужно быть и плохим парнем тоже.

Первые эмоции Лионеля Месси после финального свистка в&nbsp;финале Кубка Америки Аргентина&nbsp;&mdash; Бразилия (1:0) 11&nbsp;июля в&nbsp;Рио-де-Жанейро на&nbsp;стадионе &laquo;Маракана&raquo;.Месси после победы в Кубке Америки: не сдержал слезы, смеялся с Неймаром, танцевал в раздевалке

Вот только через пару часов после финального свистка об этом все забыли. А запомнятся только эмоции Месси — искренние и вызывающие трогательную улыбку. В глубине души мы все любим хэппи-энды, даже если порой публично отрицаем это, и сейчас стали его свидетелями. Именно поэтому мы все сейчас немного аргентинцы.

А в воздухе сейчас просто-таки витает ощущение торжества справедливости. Если полистать ленты соцсетей, то, кажется, за Месси сейчас рады абсолютно все — даже те, кто болеет за «Реал», кто предпочитает ему Роналду, кто просто не любит «Барселону» или Аргентину. Все выказывают ему как минимум респект. «Добро всегда побеждает зло», — написал Хабиб Нурмагомедов воскресным утром по другому поводу, но эти слова вполне можно отнести и к триумфу Лео. По ощущениям, что-то подобное было, когда Роджер Федерер в 2017 году после пятилетней паузы снова выиграл турнир «Большого шлема», победив в Австралии. Но масштаб все же другой.

И это, конечно, уникальная история, которая могла произойти только с уникальным спортсменом. Заставить всех думать о торжестве справедливости и так радоваться за себя может только выдающийся атлет. Не то чтобы кто-то сомневался в величии Месси, но эта победа на Кубке Америки и те эмоции, что она вызвала во всем мире, только подчеркивает грандиозность его фигуры.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Финал
Италия
Англия

1X

29%

1.58

П2

24%

2.55

ТМ 2.5

14%

1.46
⚽ Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место
Перу 3
Колумбия 2
Матч завершен

П1

38%

1.77

Обе забьют - да

27%

1.85

ТМ 3.0

15%

1.51
⚽ Футбол. Кубок Америки. Финал
Бразилия 1
Аргентина 0
Матч завершен

Ф1 (0)

31%

1.55

Обе забьют - да

23%

2.20

X2

16%

1.75

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