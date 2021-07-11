Сейчас за Лео рады даже его хейтеры.

Великая Татьяна Тарасова как-то (кажется, во время трансляции эпической битвы Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане) сказала абсолютно правильную вещь — что в спорте в принципе нет справедливости, и не нужно тут ее искать.

Действительно, спорт — он вообще не про это. Более того, почти любой великий чемпион, кумир миллионов и лицо с обложки — до определенной степени тот еще засранец. Майкл Джордан, Михаэль Шумахер, Мартен Фуркад — про каждого из них есть куча не очень красивых историй, как они третировали партнеров, подрезали, кидались снегом... Список можно легко продолжить, у любого есть темная сторона.

Но тут как раз ничего удивительного. Таких талантливых, сильных, тренированных и подготовленных — еще как минимум несколько человек. А первое место — оно одно, и его нужно выгрызать, зачастую включая режим говнюка, и неважно, индивидуальный это вид спорта или командный. Как пела когда-то группа Green Day — Nice Guys Finish Last («Хорошие парни приходят последними»).

Лео Месси — пожалуй, последний, кого можно назвать засранцем и говнюком. Его вечного антагониста Криштиану Роналду — запросто, при всем его несомненном величии, а вот аргентинца — ну с очень большим трудом. Хотя, несомненно, он тоже ни капельки не белый и пушистый обаяшка — с топ-спортсменами так просто не бывает. Взять хотя бы историю с последним контрактом Месси с «Барселоной», когда он и его семья деловито выкачивали из клуба все до последнего цента.

Кстати, финал с Бразилией тоже получился неоднозначным. Сказать, что Лео провалил матч, будет все же преувеличением, но это совершенно точно была далеко не самая лучшая его игра. А Аргентина все 90 минут, не стесняясь, лупила соперников по ногам, тянула время и не чуралась разных провокаций. Да-да, для победы нужно быть и плохим парнем тоже.

Вот только через пару часов после финального свистка об этом все забыли. А запомнятся только эмоции Месси — искренние и вызывающие трогательную улыбку. В глубине души мы все любим хэппи-энды, даже если порой публично отрицаем это, и сейчас стали его свидетелями. Именно поэтому мы все сейчас немного аргентинцы.

А в воздухе сейчас просто-таки витает ощущение торжества справедливости. Если полистать ленты соцсетей, то, кажется, за Месси сейчас рады абсолютно все — даже те, кто болеет за «Реал», кто предпочитает ему Роналду, кто просто не любит «Барселону» или Аргентину. Все выказывают ему как минимум респект. «Добро всегда побеждает зло», — написал Хабиб Нурмагомедов воскресным утром по другому поводу, но эти слова вполне можно отнести и к триумфу Лео. По ощущениям, что-то подобное было, когда Роджер Федерер в 2017 году после пятилетней паузы снова выиграл турнир «Большого шлема», победив в Австралии. Но масштаб все же другой.

И это, конечно, уникальная история, которая могла произойти только с уникальным спортсменом. Заставить всех думать о торжестве справедливости и так радоваться за себя может только выдающийся атлет. Не то чтобы кто-то сомневался в величии Месси, но эта победа на Кубке Америки и те эмоции, что она вызвала во всем мире, только подчеркивает грандиозность его фигуры.