Месси после победы в Кубке Америки: не сдержал слезы, смеялся с Неймаром, танцевал в раздевалке

Первый большой титул Лео со сборной Аргентины.

Лионель Месси в 34 года закрыл историю без побед с Аргентиной на крупных турнирах.

У звезды «Барселоны» в футболке сборной до этого дня были два золота — на молодежном чемпионате мира (2005) и Олимпиаде (2008).

С первой командой — несколько проигранных финалов, слезы и разочарования: серебро чемпионата мира (2014) и три на Кубке Америки (2007, 2015, 2016). И еще была бронза континентального турнира (2017), после которой форвард со скандалом уходил из национальной команды, чтобы потом вернуться.

Месси и Аргентина закрыли эту историю в финале Кубка Америки-2021 с Бразилией на «Маракане».

Сам Лео в этой игре не забил, хотя был один очень даже неплохой момент, все решил гол Анхеля Ди Марии. Зато понятно, кто был в центре внимания после финального свистка.

Первые эмоции Лионеля Месси после финального свистка. Фото Reuters

Первые эмоции Лионеля Месси после финального свистка. Фото Reuters

Первые эмоции Лионеля Месси после финального свистка. Фото Reuters

Первые эмоции. Радость смешалась со слезами.

Партнеры окружили Лео. Потом дело дошло до бросания вверх.

В какой-то момент в толпу аргентинцев пришел Неймар. Бразилец тепло обнял бывшего одноклубника и друга.

За кадры радости рядом с Месси после награждения Неймару определенно может достаться от бразильских болельщиков. Накануне финала сам форвард негодовал, почему его соотечественники собираются болеть за Лионеля.

Лионель Месси и Неймар. Фото Reuters

Лионель Месси и Неймар. Фото Reuters

Лионель Месси и Лионель Скалони: первый тренер сборной, который выиграл титул с наследником Диего Марадоны. Аргентина не брала Кубок Америки с 1993 года, когда Лео было 6 лет.

Радость Месси с командой, привет болельщикам и момент для общения с близкими по смартфону. Стрим прямо с поля.

Месси получил приз лучшему игроку турнира. Лео принял участие в 9 из 12 результативных атак команды на турнире, у него — 4 гола и 5 передач, он первый бомбардир и ассистент этого Кубка Америки.

Лионель Месси — игрок турнира. Фото Reuters

Лионель Месси — игрок турнира. Фото AFP

Главный приз в руках у капитана сборной Аргентины. Чемпион!

А дальше — ликование в раздевалке. Эмоциональные и зажигательные кадры с Месси. Спасибо в том числе Серхио Агуэро. Празднуют в Аргентине, Каталонии — и не только.

Messi chants in the dressing room ???

pic.twitter.com/cgmDhAS84O — Messi Worldwide (@Messi_Worldwide) July 11, 2021

Messi is the happiest and I absolutely love it pic.twitter.com/pCyIDaCRSS — Judy?? (@messisbabe) July 11, 2021

messi won't let go of this trophy and it's the most wholesome thing in the world to me pic.twitter.com/J4YXLwV8DF — andr?a?? (@andreaxfc) July 11, 2021