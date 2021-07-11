Месси после победы в Кубке Америки: не сдержал слезы, смеялся с Неймаром, танцевал в раздевалке
Лионель Месси в 34 года закрыл историю без побед с Аргентиной на крупных турнирах.
У звезды «Барселоны» в футболке сборной до этого дня были два золота — на молодежном чемпионате мира (2005) и Олимпиаде (2008).
С первой командой — несколько проигранных финалов, слезы и разочарования: серебро чемпионата мира (2014) и три на Кубке Америки (2007, 2015, 2016). И еще была бронза континентального турнира (2017), после которой форвард со скандалом уходил из национальной команды, чтобы потом вернуться.
Месси и Аргентина закрыли эту историю в финале Кубка Америки-2021 с Бразилией на «Маракане».
Сам Лео в этой игре не забил, хотя был один очень даже неплохой момент, все решил гол Анхеля Ди Марии. Зато понятно, кто был в центре внимания после финального свистка.
Первые эмоции. Радость смешалась со слезами.
Партнеры окружили Лео. Потом дело дошло до бросания вверх.
В какой-то момент в толпу аргентинцев пришел Неймар. Бразилец тепло обнял бывшего одноклубника и друга.
За кадры радости рядом с Месси после награждения Неймару определенно может достаться от бразильских болельщиков. Накануне финала сам форвард негодовал, почему его соотечественники собираются болеть за Лионеля.
Лионель Месси и Лионель Скалони: первый тренер сборной, который выиграл титул с наследником Диего Марадоны. Аргентина не брала Кубок Америки с 1993 года, когда Лео было 6 лет.
Радость Месси с командой, привет болельщикам и момент для общения с близкими по смартфону. Стрим прямо с поля.
Месси получил приз лучшему игроку турнира. Лео принял участие в 9 из 12 результативных атак команды на турнире, у него — 4 гола и 5 передач, он первый бомбардир и ассистент этого Кубка Америки.
Главный приз в руках у капитана сборной Аргентины. Чемпион!
А дальше — ликование в раздевалке. Эмоциональные и зажигательные кадры с Месси. Спасибо в том числе Серхио Агуэро. Празднуют в Аргентине, Каталонии — и не только.
Messi chants in the dressing room ???— Messi Worldwide (@Messi_Worldwide) July 11, 2021
pic.twitter.com/cgmDhAS84O
Messi is the happiest and I absolutely love it pic.twitter.com/pCyIDaCRSS— Judy?? (@messisbabe) July 11, 2021
messi won't let go of this trophy and it's the most wholesome thing in the world to me pic.twitter.com/J4YXLwV8DF— andr?a?? (@andreaxfc) July 11, 2021
«manda un besito perri» le mando el kun y Messi manda el besito chau ajajspic.twitter.com/4SIGTK9D3q— Flor (@myeonculture) July 11, 2021
MESSI'S LOVING IT ??— ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2021
(via @Notamendi30) pic.twitter.com/wNvbABbuD5
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю