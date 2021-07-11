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Месси после победы в Кубке Америки: не сдержал слезы, смеялся с Неймаром, танцевал в раздевалке

Артем Агапов
Артем Агапов
Ответственный редактор отдела интернет
Сегодня, 08:10
Первые эмоции Лионеля Месси после финального свистка в финале Кубка Америки Аргентина — Бразилия (1:0) 11 июля в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Фото Reuters Первые эмоции Лионеля Месси после финального свистка. Фото Reuters Первые эмоции Лионеля Месси после финального свистка. Фото Reuters Первые эмоции Лионеля Месси после финального свистка. Фото Reuters Эмоции Лионеля Месси. Фото Reuters Эмоции Лионеля Месси. Фото AFP Лионель Месси и Неймар. Фото AFP Лионель Месси и Неймар. Фото Reuters Лионель Месси и Неймар. Фото Reuters Лионель Месси и Неймар. Фото Reuters Лионель Месси — игрок турнира. Фото Reuters Лионель Месси — игрок турнира. Фото AFP Лионель Месси — игрок турнира. Фото AFP Лионель Месси с Кубком Америки. Фото Reuters Лионель Месси с Кубком Америки. Фото AFP Лионель Месси с Кубком Америки. Фото AFP Лионель Месси с Кубком Америки. Фото AFP Лионель Месси со смартфоном. Фото Reuters Лионель Месси со смартфоном. Фото Reuters Лионель Месси на руках партнеров. Фото Reuters
Первые эмоции Лионеля Месси после финального свистка в финале Кубка Америки Аргентина — Бразилия (1:0) 11 июля в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Фото Reuters
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Первый большой титул Лео со сборной Аргентины.
Сборная Аргентины&nbsp;&mdash; победитель Кубка Америки-2021.Мечты сбываются! Месси и Аргентина выиграли Кубок Америки

Лионель Месси в 34 года закрыл историю без побед с Аргентиной на крупных турнирах.

У звезды «Барселоны» в футболке сборной до этого дня были два золота — на молодежном чемпионате мира (2005) и Олимпиаде (2008).

С первой командой — несколько проигранных финалов, слезы и разочарования: серебро чемпионата мира (2014) и три на Кубке Америки (2007, 2015, 2016). И еще была бронза континентального турнира (2017), после которой форвард со скандалом уходил из национальной команды, чтобы потом вернуться.

Месси и Аргентина закрыли эту историю в финале Кубка Америки-2021 с Бразилией на «Маракане».

Сам Лео в этой игре не забил, хотя был один очень даже неплохой момент, все решил гол Анхеля Ди Марии. Зато понятно, кто был в центре внимания после финального свистка.

Первые эмоции Лионеля Месси после финального свистка. Фото Reuters
Первые эмоции Лионеля Месси после финального свистка. Фото Reuters
Первые эмоции Лионеля Месси после финального свистка. Фото Reuters
Первые эмоции Лионеля Месси после финального свистка. Фото Reuters
Первые эмоции Лионеля Месси после финального свистка. Фото Reuters
Первые эмоции Лионеля Месси после финального свистка. Фото Reuters

Первые эмоции. Радость смешалась со слезами.

Партнеры окружили Лео. Потом дело дошло до бросания вверх.

В какой-то момент в толпу аргентинцев пришел Неймар. Бразилец тепло обнял бывшего одноклубника и друга.

За кадры радости рядом с Месси после награждения Неймару определенно может достаться от бразильских болельщиков. Накануне финала сам форвард негодовал, почему его соотечественники собираются болеть за Лионеля.

Лионель Месси и Неймар. Фото Reuters
Лионель Месси и Неймар. Фото Reuters
Лионель Месси и Неймар. Фото Reuters
Лионель Месси и Неймар. Фото Reuters

Лионель Месси и Лионель Скалони: первый тренер сборной, который выиграл титул с наследником Диего Марадоны. Аргентина не брала Кубок Америки с 1993 года, когда Лео было 6 лет.

Радость Месси с командой, привет болельщикам и момент для общения с близкими по смартфону. Стрим прямо с поля.

Месси получил приз лучшему игроку турнира. Лео принял участие в 9 из 12 результативных атак команды на турнире, у него — 4 гола и 5 передач, он первый бомбардир и ассистент этого Кубка Америки.

Лионель Месси — игрок турнира. Фото Reuters
Лионель Месси — игрок турнира. Фото Reuters
Лионель Месси — игрок турнира. Фото AFP
Лионель Месси — игрок турнира. Фото AFP

Главный приз в руках у капитана сборной Аргентины. Чемпион!

А дальше — ликование в раздевалке. Эмоциональные и зажигательные кадры с Месси. Спасибо в том числе Серхио Агуэро. Празднуют в Аргентине, Каталонии — и не только.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
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  • Bet on mobile
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Финал
Италия
Англия

1X

29%

1.51

П2

24%

2.75

ТМ 2.5

14%

1.50
⚽ Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место
Перу 3
Колумбия 2
Матч завершен

П1

38%

1.77

Обе забьют - да

27%

1.85

ТМ 3.0

15%

1.51
⚽ Футбол. Кубок Америки. Финал
Бразилия 1
Аргентина 0
Матч завершен

Ф1 (0)

31%

1.55

Обе забьют - да

23%

2.20

X2

16%

1.75

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