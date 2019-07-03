Реакция Месси на поражение Аргентины в полуфинале Кубка Америки. Видео

Сборная Аргентины проиграла Бразилии (0:2) в первом полуфинале Кубка Америки. Лидер команды Лионель Месси в пяти матчах отличился лишь раз, реализовав пенальти в ворота Парагвая. После вылета он выглядел расстроенным.
"Messi cospe no gramado que tanto criticou"— globoesportecom (@globoesportecom) 3 июля 2019 г.
Assista ao pós-jogo descontraído da vitória do Brasil sobre a Argentina com a galera do Falha de Cobertura ➡ https://t.co/uVFmVrt1Qt #FalhaNaSeleção pic.twitter.com/ezdK335Ygc
Кубок Америки: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
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