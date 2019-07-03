06:01 | Футбол — Кубок Америки

Реакция Месси на поражение Аргентины в полуфинале Кубка Америки. Видео

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Сборная Аргентины проиграла Бразилии (0:2) в первом полуфинале Кубка Америки. Лидер команды Лионель Месси в пяти матчах отличился лишь раз, реализовав пенальти в ворота Парагвая. После вылета он выглядел расстроенным.

 

Бразилия – Аргентина

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