Реакция Месси на поражение Аргентины в полуфинале Кубка Америки. Видео

Сборная Аргентины проиграла Бразилии (0:2) в первом полуфинале Кубка Америки. Лидер команды Лионель Месси в пяти матчах отличился лишь раз, реализовав пенальти в ворота Парагвая. После вылета он выглядел расстроенным.

"Messi cospe no gramado que tanto criticou"



Assista ao pós-jogo descontraído da vitória do Brasil sobre a Argentina com a galera do Falha de Cobertura ➡ https://t.co/uVFmVrt1Qt #FalhaNaSeleção pic.twitter.com/ezdK335Ygc — globoesportecom (@globoesportecom) 3 июля 2019 г.

Бразилия – Аргентина

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