Радость Тите от гола Жезуса. Видео

Главный тренер сборной Бразилии Тите эмоциональной отреагировал на гол в матче 1/2 финала Кубка Америки против Аргентины. На 19-й минуте форвард Габриэл Жезус открыл счет, забив с линии вратарской. Для нападающего это первый гол на турнире.
🇧🇷 Tite celebration after #Brazil opening goal.#BRAxARG #SeleçãoBrasileira #CopaAmerica pic.twitter.com/calMEKjt6I— Joga Bonito (@Jasoninho10) 3 июля 2019 г.
Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы
Загрузка...