04:00 | Футбол — Кубок Америки

Радость Тите от гола Жезуса. Видео

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Главный тренер сборной Бразилии Тите эмоциональной отреагировал на гол в матче 1/2 финала Кубка Америки против Аргентины. На 19-й минуте форвард Габриэл Жезус открыл счет, забив с линии вратарской. Для нападающего это первый гол на турнире.

Бразилия - Аргентина

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