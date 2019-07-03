Радость Тите от гола Жезуса. Видео

Главный тренер сборной Бразилии Тите эмоциональной отреагировал на гол в матче 1/2 финала Кубка Америки против Аргентины. На 19-й минуте форвард Габриэл Жезус открыл счет, забив с линии вратарской. Для нападающего это первый гол на турнире.

Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы