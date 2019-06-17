Радамель Фалькао: "Критика - это цена, которую платит Месси, чтобы быть лучшим в мире"

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао считает, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси обречен на критику. По его словам, это связано с высоким уровнем игры аргентинца.

– Когда вы забиваете гол, с вас требуют два, – цитирует Ole Фалькао. – Когда вы забиваете со штрафного, говорят, что вратарь стенку плохо выставил. Если Аргентина проигрывает, говорят, что это вина Месси. Это цена, которую он платит, чтобы быть лучшим в мире.

Мы не можем причислять себя к фаворитам Кубка Америки только после одной победы над Аргентиной. Нужно еще много всего сделать.