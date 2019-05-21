Паредес попал в сборную Аргентины на Кубок Америки, Икарди - нет

Сборная Аргентины назвала состав на Кубок Америки-2019. В нем нет форварда "Интера" Мауро Икарди.

Попал в состав бывший полузащитник "Зенита" Леандро Паредес, выступающий за "ПСЖ". Также в заявке Лионель Месси, Пауло Дибала и Анхель Ди Мария.

Вратари: Франко Армани ("Ривер Плейт"), Франко Марчесин ("Америка", Мексика), Эстебан Андрада ("Бока Хуниорс").

Защитники: Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия), Рамиро Фунес Мори ("Вильярреал", Испания), Хуан Фойт ("Тоттенхэм", Англия), Херман Пеццелья ("Фиорентина", Италия), Николас Тальяфико ("Аякс", Голландия), Ренцо Саравия ("Расинг").

Полузащитники: Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), Родриго Де Пауль ("Удинезе", Италия), Гвидо Родригес ("Америка", Мексика), Джовани Ло Сельсо, Анхель Ди Мария (оба - "ПСЖ, Франция) Роберто Перейра ("Уотфорд", Англия).

Нападающие: Эсекиэль Паласиос ("Ривер Плейт"), Лионель Месси ("Барселона", Испания), Пауло Дибала ("Ювентус", Италия), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Лаутаро Мартинес ("Интер", Италия), Матиас Суарес ("Ривер Плейт).