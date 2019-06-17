Парагвай и Катар сыграли вничью

Сборные Парагвая и Катара сыграли вничью в 1-м туре группового турнира Кубка Америки (2:2). Парагвайцы вышли вперед уже на 4-й минуте встречи, а в начале второго тайма удвоили преимущество, однако потом катарцы смогли отыграться.

Кубок Америки

Группа В

Парагвай - Катар - 2:2 (1:0)

Голы: Кардосо, 4 - с пенальти (1:0). Гонсалес, 56 (2:0). Абдулла, 68 (2:1). Хухи, 77 (2:2).

Парагвай: Фернандес, Алонсо, Бальбуэна, Вальдес, Арсамендия, Перес (Гонсалес, 45), Ортис, Р.Рохас (Санчес, 79), Альмирон, Кардосо, Домингес (Итурбе, 83).

Катар: Педру Коррея, Аль-Шиб, А.Хассан, Хишам, Мадибо, Сальман, Хухи, Хатем (Будиаф, 88), Акрам Афиф, Аль-Хайдос, Абдулла.

Предупреждения: Мадибо, 11. Сальман, 26. Перес, 40. А.Хассан, 61. Хухи, 71. Бальбуэна, 80.

Судья: Аро (Перу).

16 июня. Рио-де-Жанейро. Стадион "Маракана".