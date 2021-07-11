Неймар раскрыл тайну, что сказал Месси после финала Кубка Америки

Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился эмоциями после поражения в финале Кубка Америки от Аргентины (0:1).

«Это поражение делает мне больно. Я до сих пор не научился мириться с неудачами.

Но вчера после матча я смог обнять величайшего игрока в истории, которого я видел. Мой друг, мой брат Месси.

Я был расстроен и казал ему: «***, ты обыграл меня». — Так обидно, что мы проиграли. Но этот парень просто неповторим. Я безмерно уважаю все то, чего он достиг и что он совершил.

Я ненавижу проигрывать! Но, Лео, наслаждайся своим трофеем. Футбол ждал этого момента. Поздравляю, брат», — написал Неймар в Instagram.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси завоевал первый титул с национальной командой, не считая победу в составе олимпийской сборной на Играх-2008 в Пекине.