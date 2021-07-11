Неймар раскрыл тайну, что сказал Месси после финала Кубка Америки
Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился эмоциями после поражения в финале Кубка Америки от Аргентины (0:1).
«Это поражение делает мне больно. Я до сих пор не научился мириться с неудачами.
Но вчера после матча я смог обнять величайшего игрока в истории, которого я видел. Мой друг, мой брат Месси.
Я был расстроен и казал ему: «***, ты обыграл меня». — Так обидно, что мы проиграли. Но этот парень просто неповторим. Я безмерно уважаю все то, чего он достиг и что он совершил.
Я ненавижу проигрывать! Но, Лео, наслаждайся своим трофеем. Футбол ждал этого момента. Поздравляю, брат», — написал Неймар в Instagram.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси завоевал первый титул с национальной командой, не считая победу в составе олимпийской сборной на Играх-2008 в Пекине.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю