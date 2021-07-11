Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился эмоциями после поражения команды от Аргентины (0:1) в финале Кубка Америки.

«Организация оставляла желать лучшего. Поле было плохим. Игроки подвергались чрезмерному риску. Подобного не должно происходить на таком большом турнире. Я говорю конкретно об ответственном человеке, Алехандро Домингесе, президенте КОНМЕБОЛ.

Игра то прерывалась, то начиналась. Мы хотели играть, но был антифутбол. Все время ныряли ради фолов, а потом требовалась целая вечность, чтобы возобновить матч. Рефери не поддерживал игру. Стратегия заключалась в том, чтобы прерывать ее», — сказал Тите Reuters.

Аргентина стала 15-кратным победителем Кубка Америки. Последний раз аргентинцы становились чемпионами в 1993 года.

Капитан сборной Лионель Месси разделил звание лучшего бомбардира (4 гола) Кубка Америки с полузащитником команды Колумбии Луисом Диасом. Также он стал лучшим ассистентом турнира (5 передач).