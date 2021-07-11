Тите — о поражении сборной Бразилии в Кубке Америки: «Это был антифутбол»
Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился эмоциями после поражения команды от Аргентины (0:1) в финале Кубка Америки.
«Организация оставляла желать лучшего. Поле было плохим. Игроки подвергались чрезмерному риску. Подобного не должно происходить на таком большом турнире. Я говорю конкретно об ответственном человеке, Алехандро Домингесе, президенте КОНМЕБОЛ.
Игра то прерывалась, то начиналась. Мы хотели играть, но был антифутбол. Все время ныряли ради фолов, а потом требовалась целая вечность, чтобы возобновить матч. Рефери не поддерживал игру. Стратегия заключалась в том, чтобы прерывать ее», — сказал Тите Reuters.
Аргентина стала 15-кратным победителем Кубка Америки. Последний раз аргентинцы становились чемпионами в 1993 года.
Капитан сборной Лионель Месси разделил звание лучшего бомбардира (4 гола) Кубка Америки с полузащитником команды Колумбии Луисом Диасом. Также он стал лучшим ассистентом турнира (5 передач).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.reuters.com/lifestyle/sports/tite-criticises-organisers-copa-america-once-again-2021-07-11/
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