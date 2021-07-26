Лаутаро Мартинес о победе на Кубке Америки: «Мы помогли Месси утолить голод после проигранных финалов»
03:06
Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес поделился мнением об игре Лионеля Месси.
«Месси — лучший игрок мира. Он наш, аргентинец. Лео тренируется на максимуме, он образец для всех. Месси делает все то, чего не делают остальные игроки. Мы должны получать от этого удовольствие и учиться у него.
Месси очень рад победе в Кубке Америки, мы помогли ему утолить голод после проигранных финалов. Теперь он выиграл, и я очень рад за него», — приводит слова Мартинеса Ole.
Мартинес и Месси в составе сборной Аргентины стали победителями Кубка Америки. В финале аргентинцы на «Маракане» обыграли Бразилию со счетом 1:0.
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