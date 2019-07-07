КОНМЕБОЛ считает, что Месси проявил неуважение, обвинив организацию в коррупции

Южноамериканская конфедерация футбола опубликовала официальное заявление в ответ на обвинения форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

Сборная Аргентины ранее обыграла сборную Чили (2:1) в матче за третье место на Кубке Америки. Месси в этой игре был удален. После матча он не пришел на церемонию награждения, обвинив организаторов турнира в коррупции и помощи хозяевам соревнований сборной Бразилии. Также он предположил, что судья матча получил задание показать ему красную карточку.

- В футболе иногда вы выигрываете, а иногда проигрываете, - говорится в сообщении. - фундаментальный принцип честной игры - это принимать результаты с уважением к сопернику. То же самое касается и решений арбитров. Недопустимо, что в результате инцидентов, типичных для соревнований, в которых участвуют 12 команд и все на равных условиях, были выдвинуты необоснованные обвинения. Они не соответствуют действительности и ставят под сомнение целостность Кубка Америки. Это неуважение к турниру, игрокам, которые в нему участвуют, а также к КОНМЕБОЛ - организации, которая неустанно работает, чтобы развивать южноамериканский футбол, сделать его прозрачным и профессиональным.