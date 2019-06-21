Колумбия точно в четвертьфинале, остальные - под вопросом

Из всех участников Кубка Америки пока только сборная Колумбии обеспечила себе первое место в группе и выход в четвертьфинал.

Возможно, к ней сегодня присоединится команда Чили, которая проведет свой второй матч на турнире – против Эквадора. Перспективы же остальных команд не так однозначны.

Группа А

Лидеры квартета Бразилия и Перу имеют в активе по 4 очка, но хозяева турнира впереди за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей (+3). Сегодня предстоит их очная встреча, в которой бразильцев устроит даже ничейный результат – при пяти очках и с такой разницей мячей они ниже второго места не опустятся. Для перуанцев ничья тоже приемлемый результат, но в таком случае им придется следить за ходом параллельного матча между Боливией (0 очков) и Венесуэлой (2 очка) и надеяться на то, что последние не одержат победу с разницей в три мяча и больше. Даже если сегодня все будет против Перу, то у них все равно будет неплохой шанс выйти из группы, заняв третье место с 4 очками. Напомним, что две лучшие из трех сборных, занявших третье место, пройдут в четвертьфинал турнира. При таком формате даже сборная Боливии сохраняет призрачные шансы пройти в плей-офф.

Группа В

Сборная Колумбии пока единственная команда, которая гарантировала себе выход из группы с первого места, одержав две победы на старте турнира – над Аргентиной (2:0) и Катаром (1:0). На второй строчке с двумя очками располагается Парагвай, на третьей Катар (1 очко, разница "-1"), а замыкает четверку сборная Аргентины (1 очко, разница "-2"). У Месси и компании еще есть шанс занять второе место, в последнем туре ее ждет встреча с Катаром. Победа в этом матче (особенно разгромная) гарантирует аргентинцам как минимум третье место, четыре очка и положительную разницу мячей, что немаловажно при выявлении двух счастливчиков (из тех, кто стал в группе третьим), которые продолжат борьбу в турнире. То же самое можно сказать и о сборной Катара, с той лишь поправкой, что ей может хватить и результативной ничьей, если в матче Колумбия – Парагвай лидер группы одержит победу. В таком случае сначала будет учитываться разность мячей, а при равенстве по этому показателю – количество забитых голов.

Парагваю будет противостоять Колумбия, которая уже не имеет никакой турнирной мотивации. Чтобы не смотреть на результат параллельного матча, подопечным Эдуардо Бериццо необходимо побеждать, но и ничьей будет достаточно, если Аргентина и Катар тоже не выявят победителя. Есть небольшая вероятность, что Парагвай может минимально уступить в своем матче, но так и остаться на второй строчке – в другом матче должна быть зафиксирована нулевая ничья.

Группа С

Тут ситуация осложняется тем, что на момент написания раскладов Чили и Эквадор еще не провели свой второй матч в группе. В первом туре чилийцы разгромили Японию (4:0), а Эквадор с таким же счетом уступил лидеру квартета Уругваю, на счету которого четыре очка. В данный момент шансы на выход в четвертьфинал есть у всех этих сборных, но по потерянным очкам японская сборная выглядит менее предпочтительно. В заключительном туре Чили и Уругвай, возможно, будут решать между собой, кто займет первое место, а в другом матче будет определяться команда, которая займет вторую-третью строчку.

Группа А

Бразилия – Боливия – 3:0 (Коутинью, 50, с пенальти, 53. Эвертон, 85).

Венесуэла – Перу – 0:0. Удаление: Дель Пино (Венесуэла), 75.

Боливия – Перу – 1:3 (Мартинс, 28, с пенальти – Герреро, 45. Фарфан, 55. Флорес, 90+6).

Бразилия – Венесуэла – 0:0.

И В Н П М О 1. Бразилия 2 1 1 0 3-0 4 2. Перу 2 1 1 0 3-1 4 3. Венесуэла 2 0 2 0 0-0 2 4. Боливия 2 0 0 2 1-6 0

Сегодня. Перу – Бразилия, Боливия – Венесуэла.

Группа В

Аргентина – Колумбия – 0:2 (Рохер Мартинес, 71. Сапата, 86).

Парагвай – Катар – 2:2 (Кардосо, 4, с пенальти. Д.Гонсалес, 56 – Альмоез Али, 68. Рохас, 77, в свои ворота).

Колумбия – Катар – 1:0 (Сапата, 86).

Аргентина – Парагвай – 1:1 (Санчес, 37 – Месси, 57, с пенальти).

И В Н П М О 1. Колумбия 2 2 0 0 3-0 6 2. Парагвай 2 0 2 0 3-3 2 3. Катар 2 0 1 1 2-3 1 4. Аргентина 2 0 1 1 1-3 1

Завтра. Катар – Аргентина, Колумбия – Парагвай.

Группа С

Уругвай – Эквадор – 4:0 (Лодейро, 6. Кавани, 33. Суарес, 44. Мина, 78, в свои ворота). Удаление: Кинтерос (Эквадор), 24.

Япония – Чили – 0:4 (Пульгар, 41. Варгас, 54, 83. Санчес, 82).

Уругвай – Япония – 2:2 (Суарес, 32, с пенальти. Хименес, 66 – Миеси, 25. Миеси, 59).

И В Н П М О 1. Уругвай 2 1 1 0 6-2 4 2. Чили 1 1 0 0 4-0 3 3. Япония 2 0 1 0 2-6 1 4. Эквадор 1 0 0 1 0-4 0

Матч Эквадор – Чили состоялся сегодня ночью.

25 июня. Эквадор – Япония, Чили – Уругвай.

В четвертьфинал выйдут победители групп, команды, занявшие вторые места, а также две из трех третьих сборных.