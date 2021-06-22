Автогол Видаля принес Уругваю ничью в матче с Чили на Кубке Америки

В матче третьего тура группового турнира Кубка Америки сборные Уругвая и Чили сыграли вничью (1:1).

На 26-й минуте чилийцы открыли счет благодаря удару Эдуардо Варгаса. На 66-й минуте уругвайцы сравняли результат — в свои ворота забил Артуро Видаль.

Уругвай набрал первое очко, команда занимает четвертое место в группе А. У Чили пять очков и первое место.

В следующем туре Чили сыграет с Парагваем, а Уругвай — с Боливией. В плей-офф выйдут четыре из пяти команд в каждой из двух групп.

Кубок Америки

Группа А

3-й тур

Уругвай — Чили — 1:1 (0:1)