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Автогол Видаля принес Уругваю ничью в матче с Чили на Кубке Америки

01:56
Артуро Видаль. Фото Twitter
Артуро Видаль. Фото Twitter
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В матче третьего тура группового турнира Кубка Америки сборные Уругвая и Чили сыграли вничью (1:1).

На 26-й минуте чилийцы открыли счет благодаря удару Эдуардо Варгаса. На 66-й минуте уругвайцы сравняли результат — в свои ворота забил Артуро Видаль.

Уругвай набрал первое очко, команда занимает четвертое место в группе А. У Чили пять очков и первое место.

В следующем туре Чили сыграет с Парагваем, а Уругвай — с Боливией. В плей-офф выйдут четыре из пяти команд в каждой из двух групп.

Кубок Америки

Группа А

3-й тур

Уругвай — Чили — 1:1 (0:1)

Уругвай — Чили

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