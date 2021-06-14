Тите: «В прошлом был экстраординарный Зико, сегодня есть экстраординарный Неймар»

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал игру форварда Неймара после матча Кубка Америки против Венесуэлы (3:0).

«Это важно, когда у вас есть игрок с такими достоинствами, которые у него есть. Он разработал вспомогательные движения правой и левой ногой, он непредсказуем. Когда мы запускаем его ближе к воротам соперника, он становится более защищенным, потому что противник боится сфолить. Несправедливо сравнивать времена, масштабы и числа. В прошлом был экстраординарный Зико, сегодня есть экстраординарный Неймар, до того были Ромарио и Роналдо... Бывают моменты, когда мы должны быть осторожны в сравнении», — приводит слова Тите UOL.

29-летний нападающий провел за национальную команду 106 матчей, в которых забил 67 голов и сделал 46 результативных передач. До рекорда среди игроков сборной Бразилии по голам, который принадлежит Пеле, Неймару осталось 10 мячей.

В следующем матче Кубка Америки Бразилия 18 июня встретится с Перу, Венесуэла в этот же день сыграет с Колумбией.