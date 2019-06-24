"Катар совсем не мальчики для битья". Лопырева поздравила Месси

Известная модель, посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева поздравила сборную Аргентины с выходом в плей-офф Кубка Америки после победы над Катаром (2:0) в заключительном матче группового турнира. Об этом телеведущая написала в своем Инстаграме.

В четвертьфинале Аргентина встретится с Венесуэлой. Игра пройдет 28 июня. Ранее Лопырева сказала, что будет болеть за Месси в матче c Катаром.

"Поздравляюююю! Как сказал мой приятель: "Большая дорога к амнистии начинается с малого первого шага! Очень рада за Аргентину!

Только победа точно позволит избежать вселенского позора – впервые в истории остаться вне восьмерки лучших команд одного из старейших футбольных турниров. Да и Катар совсем не мальчики для битья, будущие хозяева чемпионата мира уже сейчас способны дать бой любому фавориту.

​Аргентина – прекрасная страна, с прекрасными людьми. А какое мясо готовит личный повар Лео. Я пробовала. Объедение! Но за футбол болельщики разорвут всех. И больше всех, как всегда, достанется тому, кто принес людям столько счастья. Лео! Мы с тобой, у тебя все получится", – написала Лопырева.

Напомним, что в 2008 году Лопырева была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.

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