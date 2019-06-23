Лопырева будет болеть за Месси в матче c Катаром на Кубке Америки

Известная модель, посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева будет поддерживать сборную Аргентины и нападающего Лионеля Месси в предстоящем матче группового турнира Кубка Америки с Катаром. Об этом она написала в своем Твиттере. Встреча состоится 23 июня, начало – в 22.00 (мск).

На данный момент Аргентина занимает третье место с одним очком в турнирной таблице группы B. На первом месте располагается Колумбия с шестью баллами.

"Будете вечером смотреть футбол? Часть моих мыслей будет в Порту-Алегри. Мой любимый футболист Лионель Месси со своей многострадальной сборной будет биться за честь аргентинского футбола. У команды одно очко после двух игр в группе. Хуже на Copa America было только 40 лет назад", – написала Лопырева в Твиттере.

Напомним, что в 2008 году Лопырева была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась. В феврале 2019-го у нее родился сын, которого решила назвать Марк Лионель.

Будете вечером смотреть футбол? Часть моих мыслей будет в Порту-Алегри. Мой любимый футболист Лионель Месси со своей многострадальной сборной будет биться за честь аргентинского футбола. У команды одно очко после двух игр в группе. Хуже на Copa America было только 40 лет назад⚽️ pic.twitter.com/DnYu2XT3qx — Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 23 июня 2019 г.

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