Как Фарфан забил свой первый гол на Кубке Америки за 15 лет. Видео

Нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан отметился голом в матче группового турнира Кубка Америки против Боливии (3:1). Для форварда "Локомотива" этот мяч стал первым на турнире за 15 лет, до этого он отличился на Кубке Америки 10 июля 2004 года в игре с Венесуэлой (3:1).

"Локо" в официальном Твиттере выложил видео гола футболиста.