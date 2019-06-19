Как Фарфан забил свой первый гол на Кубке Америки за 15 лет. Видео

Нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан отметился голом в матче группового турнира Кубка Америки против Боливии (3:1). Для форварда "Локомотива" этот мяч стал первым на турнире за 15 лет, до этого он отличился на Кубке Америки 10 июля 2004 года в игре с Венесуэлой (3:1).
"Локо" в официальном Твиттере выложил видео гола футболиста.
🇵🇪🇵🇪🇵🇪 ВАМОООС!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 19 июня 2019 г.
Джефферсон Фарфан забивает на Кубке Америки через 15 лет, отдаёт голевую и приносит победу своей команде во втором матче турнира 🔥
pic.twitter.com/I2PnomBCbb
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