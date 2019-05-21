Икарди не попал в состав сборной Аргентины на Кубок Америки

Сборная Аргентины назвала состав на Кубок Америки-2019. В нем нет форварда "Интера" Мауро Икарди.
Попал в состав бывший полузащитник "Зенита" Леандро Паредес, выступающий за "ПСЖ". Также в заявке Лионель Месси, Пауло Дибала и Анхель Ди Мария.
Вратари: Франко Армани ("Ривер Плейт"), Франко Марчесин ("Америка", Мексика), Эстебан Андрада ("Бока Хуниорс").
Защитники: Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия), Рамиро Фунес Мори ("Вильярреал", Испания), Хуан Фойт ("Тоттенхэм", Англия), Херман Пеццелья ("Фиорентина", Италия), Николас Тальяфико ("Аякс", Голландия), Ренцо Саравия ("Расинг").
Полузащитники: Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), Родриго Де Пауль ("Удинезе", Италия), Гвидо Родригес ("Америка", Мексика), Джовани Ло Сельсо, Анхель Ди Мария (оба - "ПСЖ, Франция) Роберто Перейра ("Уотфорд", Англия).
Нападающие: Эсекиэль Паласиос ("Ривер Плейт"), Лионель Месси ("Барселона", Испания), Пауло Дибала ("Ювентус", Италия), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Лаутаро Мартинес ("Интер", Италия), Матиас Суарес ("Ривер Плейт).
Argentina name #CopaAmerica2019 squad pic.twitter.com/2U0Q4yRFmB– Football 24/7 (@foetball247) 21 мая 2019 г.