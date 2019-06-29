14:42 | Футбол — Кубок Америки

Игрок сборной Аргентины не смог обвести голубя в матче Кубка Америки. Видео

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Нападающий сборной Аргентины Родриго де Пауль едва не задавил мячом голубя в четвертьфинальном матче Кубка Америки с Венесуэлой (2:0). Встреча прошла в пятницу, 28 июня.

Де Пауль находился под прессингом двух игроков Колумбии, из-за чего не успел прокинуть мяч мимо голубя. На видео видно, что птица не пострадала.

 

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Венесуэла - Аргентина

 

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http://sport-express.ru/football/L/inter/national/americacup/

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