Игрок сборной Аргентины не смог обвести голубя в матче Кубка Америки. Видео

Нападающий сборной Аргентины Родриго де Пауль едва не задавил мячом голубя в четвертьфинальном матче Кубка Америки с Венесуэлой (2:0). Встреча прошла в пятницу, 28 июня.

Де Пауль находился под прессингом двух игроков Колумбии, из-за чего не успел прокинуть мяч мимо голубя. На видео видно, что птица не пострадала.

Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы