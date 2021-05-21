КОНМЕБОЛ лишил Колумбию права проведения Кубка Америки

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) лишила Колумбию права проведения Кубок Америки по футболу, информирует сайт организации. Ранее стране не разрешили перенести турнир с июня на более поздний срок.

«Из-за международного календаря соревнований и логистики турнира нельзя перенести Кубок Америки на ноябрь», — говорится в заявлении... КОНМЕБОЛ сообщит в ближайшкк время о переносе матчей, которые должны были проводиться в Колумбии".

В марте 2020 года Кубок Америки был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Турнир должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии.