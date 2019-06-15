Форвард сборной Бразилии Эвертон заявил, что не думал о борьбе за место в стартовом составе

Бразильский форвард "Гремиу" Эвертон заявил, что не думал о борьбе за место в стартовом составе сборной Бразилии. Он отметил, что очень хотел забить за национальную команду в первом матче Кубка Америки против Боливии (3:0).

– Я оказывал давление на самого себя, чтобы забить гол, – приводит AFP слова Эвертона. – Мое волнение меня немного беспокоило, я очень хотел забить за Бразилию. Я счастлив, что мне это удалось.

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