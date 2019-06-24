Чили – Уругвай: фрибеты до 10 000 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

Во вторник, 25 июня, состоится матч группового турнира Кубка Америки Чили – Уругвай. Встреча пройдут в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана". Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

Во встрече первой и второй команды группы С небольшое предпочтение отдается уругвайцам. Коэффициент на победу гостей у БК "Лига Ставок" – 2,20, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2200 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу Чили – 3,40, на ничью – 3,30.

Обе сборные проводят результативный турнир и за два матча забили по шесть голов. Поэтому коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,50, на "Тотал" меньше 2 – 2,50.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания увеличила фрибеты новым гостям.

В рамках предложения "Максимальная отдача" новые игроки могут получить до 10 000 рублей.

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