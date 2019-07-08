Бразилия – Перу: Жезус удален с поля

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус получил вторую желтую карточку и был удален с поля в финальном матче Кубка Америки с Перу. 22-летний футболист на чужой половине поля грубо сыграл локтем в единоборстве с соперником.

Жезус сначала отдал голевую передачу на форварда Эвертона на 15-й минуте игры, а на третьей компенсированной минуте первого тайма вывел Бразилию вперед.

Gabriel Jesus is sent off with his 2nd yellow card for Brazil in the #CopaAmerica final was this deserved?



pic.twitter.com/0Yjnb1zHKl — SONTFootball (@SONTFootball) 7 июля 2019 г.

Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы