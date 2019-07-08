00:31 | Футбол — Кубок Америки

Бразилия – Перу: Жезус удален с поля

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Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус получил вторую желтую карточку и был удален с поля в финальном матче Кубка Америки с Перу. 22-летний футболист на чужой половине поля грубо сыграл локтем в единоборстве с соперником.

Жезус сначала отдал голевую передачу на форварда Эвертона на 15-й минуте игры, а на третьей компенсированной минуте первого тайма вывел Бразилию вперед.

 

Бразилия - Перу

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