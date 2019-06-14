Бразилия – Боливия и Аргентина – Колумбия: до 10 000 рублей от БК "Лига Ставок" новым игрокам

В субботу и воскресенье, 15 и 16 июня, состоятся матчи группового турнира Кубка Америки Бразилия – Боливия и Аргентина – Колумбия. Встречи пройдут в Сан-Паулу и Салвадоре. Рассказываем, в какой исход верят букмекеры.

Бразилия является безоговорочным фаворитом первой встречи. Коэффициент на победу хозяев у БК "Лига Ставок" – 1,08, на победу Боливии – 41,00, на ничью – 10,00. Букмекеры полагают, что бразильская сборная способна забить сопернику больше трех мячей. Коэффициент на индивидуальный "Тотал" команды больше 3 – 1,82, на индивидуальный "Тотал" меньше 3 – 1,92.

Во втором матче небольшое преимущество отдается Аргентине. Коэффициент на победу команды Лионеля Месси – 2,30, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2300 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу Колумбии – 3,40, на ничью – 3,15. Букмекеры не ожидают, что соперники забьют много мячей. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,70, на "Тотал" меньше 2 – 2,10.

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