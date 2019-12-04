Аргентина на групповом турнире Кубка Америки-2020 сыграет с Австралией, Уругваем и Чили

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Америки-2020. Турнир сменил формат. 12 команд были поделены на две группы. К участию в соревнованиях, которые пройдут в Аргентине и Колумбии, приглашены Австралия и Катар. По четыре команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

Группа А: Аргентина, Австралия, Боливия, Уругвай, Чили, Парагвай

Группа В: Колумбия, Бразилия, Катар, Венесуэла, Эквадор, Перу

В матче открытия 12 июня встретятся команды Аргентины и Чили. Финал состоится 12 июля. Бразилия — действующий победитель Кубка Америки.