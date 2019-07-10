Арбитр матча Бразилия - Аргентина ответил на критику Месси

Эквадорский арбитр Родди Самбрано, работавший главным судьей на матче 1/2 финала Кубка Америки Бразилия – Аргентина​ (2:0), уверен, что не терял контроль над игрой. Также он ответил на критику со стороны аргентинского нападающего Лионеля Месси.

– У меня никогда не было проблем с Месси, – сказал Самбрано в эфире Radio Super K-800. – Его слова меня удивили. Когда аргентинские игроки сказали, что я нервничаю, скорее всего, они имели в виду, что я был раздражен, так как всегда серьезен в работе. Считаю, что матч прошел хорошо, я никогда не терял контроль над игрой. Не знаю, какую оценку получил. Узнаем это позже, но сейчас я спокоен.

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