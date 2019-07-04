СМИ: Охрана президента Бразилии заглушила разговоры судей в полуфинале Кубка Америки

Арбитры матча 1/2 финала Кубка Америки между Аргентиной и Бразилией (0:2) не могли установить связь друг с другом из-за глушилок на стадионе, установленных службой безопасности бразильского президента Жаира Болсонару, информирует GloboEsporte.

Охрана главы государства гасит радиосигналы, чтобы исключить вероятность нападения и терактов, и, по данным издания, именно это стало причиной помех.

Ранее Южноамериканская конфедерация футбола подтвердила, что до игры у главного арбитра встречи Родди Самбрано были проблемы при коммуникации со своим видеоассистентом, но к началу матча связь была восстановлена.

Сообщается, что видеоассистент после матча заявил инспектору, что в обоих случаях говорил Самбрано, что он должен назначить пенальти, однако главный судья отказывался смотреть видеоповтор. Также Ассоциация футбола Аргентины просить отстранить Самбрано от судейства.

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