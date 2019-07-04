Ассоциация футбола Аргентины сделала запрос переговоров арбитра матча против Бразилии с видеоассистентом

Ассоциация футбола Аргентины запросила у Южноамериканской конфедерации футбола аудиозаписи переговоров главного арбитра матча 1/2 финала Кубка Америки с Бразилией (0:2) Родди Самбрано с видеоассистентом, сообщает TyC Sports. По мнению аргентинцев, не было назначено два одиннадцатиметровых удара.

Ранее Южноамериканская конфедерация футбола подтвердила, что до игры у Самбрано были проблемы при коммуникации со своим видеоассистентом, но к началу матча связь была восстановлена.

Сообщается, что видеоассистент после матча заявил инспектору, что в обоих случаях говорил Самбрано, что он должен назначить пенальти, однако главный судья отказывался смотреть видеоповтор. Также Ассоциация футбола Аргентины просить отстранить Самбрано от судейства.

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