«Тигрес» с Кариокой обыграл «Палмейрас» с Луисом Адриано и вышел в финал клубного ЧМ

«Тигрес» победил «Палмейрас» в полуфинале клубного чемпионата мира — 1:0. Единственный мяч провел с пенальти 35-летний экс-форвард сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк.

В составе обеих команд 90 минут провели бывшие футболисты «Спартака»: на острие атаки «Палмейраса» играл форвард Луис Адриано, а в опорной зоне «Тигрес» вышел Рафаэл Кариока.

В финале «Тигрес» сыграет с победителем матча между египетским «Аль-Ахли» и немецкой «Баварией». Их встреча состоится 8 февраля.

Клубный чемпионат мира

1/2 финала

«Палмейрас» (Бразилия) — «Тигрес» (Мексика) — 0:1 (0:0)

Гол: Жиньяк, 54 — с пенальти.