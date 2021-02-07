«Тигрес» с Кариокой обыграл «Палмейрас» с Луисом Адриано и вышел в финал клубного ЧМ
22:55
«Тигрес» победил «Палмейрас» в полуфинале клубного чемпионата мира — 1:0. Единственный мяч провел с пенальти 35-летний экс-форвард сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк.
В составе обеих команд 90 минут провели бывшие футболисты «Спартака»: на острие атаки «Палмейраса» играл форвард Луис Адриано, а в опорной зоне «Тигрес» вышел Рафаэл Кариока.
В финале «Тигрес» сыграет с победителем матча между египетским «Аль-Ахли» и немецкой «Баварией». Их встреча состоится 8 февраля.
Клубный чемпионат мира
1/2 финала
«Палмейрас» (Бразилия) — «Тигрес» (Мексика) — 0:1 (0:0)
Гол: Жиньяк, 54 — с пенальти.
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