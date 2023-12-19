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Сегодня, 19:00

«Урава Ред Даймонд» — «Манчестер Сити»: смотреть трансляцию матча клубного чемпионата мира

Трансляция игры клубного ЧМ «Урава Ред Даймонд» — «Ман Сити» на «Матч ТВ» начнется в 20.55
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Хосеп Гвардиола.
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

19 декабря «Урава Ред Даймонд» в городе Джедда (Саудовская Аравия) на стадионе «King Abdullah Sports City» сыграет с «Манчестер Сити» в матче полуфинала клубного чемпионата мира-2023 по футболу. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Урава Ред Даймонд» — «Манчестер Сити» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» на ТВ и на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 20.55 мск.

Следите за ключевыми событиями игры «Урава Ред Даймонд» — «Манчестер Сити» в матч-центре «СЭ».

Действующим победителем клубного чемпионата мира-2022 является «Реал». Испанский клуб в финале предыдущего турнира победил «Аль-Хиляль» со счетом 5:3.

Футбольные трансляции 19 декабря: расписание матчей и где смотреть

Футбол
ФК Манчестер Сити
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